Cios w mafię paliwową. Za "zbrodnię fakturową" grozi im 25-lat więzienia

Wystawiali oni lewe dokumenty na kwotę 138 mln zł. Według śledczych możliwe straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę co najmniej 60 mln zł.

Według CBŚP licząca nawet 500 osób grupa mogła wprowadzić do obrotu nawet 1200 cystern z olejem, co stanowi objętość 36 milionów litrów.

Ustaleń śledczych wynika, że wywozili wyprodukowany w Polsce olej smarowy do Niemiec, a następnie za zachodnią granicą dokonywano przeładunku i przywożono go z powrotem do Polski i tu sprzedawano jako olej napędowy, za który nie opłacano wymaganych stawek podatku akcyzowego i VAT.