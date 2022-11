Co dalej z tarczą antyinflacyjną? KE nie zgodzi się na jej przedłużenie na obecnych warunkach

Komisja Europejska nie widzi przeciwwskazań do tego, by Polska mogła przedłużyć obniżoną stawkę podatku VAT na żywność. Co innego z energią. W ocenie Brukseli nie ma możliwości, żeby Warszawa utrzymała stawki opodatkowania na obecnym poziomie. Oba elementy są zawarte w tzw. tarczy antyinflacyjnej.