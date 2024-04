Cyfrowy Polsat wygrał z fiskusem. Nie musi płacić milionów podatku

Równość !!! 2 godz. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

. Nie musi płacić milionów podatku🤔... No pewno bo gdyby to był Kowalski i miał zapłacić 100 zł. to za same kary zapłacił by 10,000 zł. lub firma do przejęcia przez komornika, identycznie jak zamek milionera w puszczy chronionej Natura 2000 ! Wybudował zamek na zakazanym przez prawo miejscu i możecie go pocałować w Dudę bo ma miliony🖕!