Dochody z PIT drastycznie spadły. Kasy miast świecą pustką

Złamanie dochodów z podatków uderza w samorządy. Kasy miejskie mają średnio o niemal połowę mniejsze wpływy niż przed rokiem - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Samorządowcy apelują do mieszkańców, aby płacili podatki w mieście, bo sytuacja już zaczyna być trudna.

W Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy dochody z PIT zmalały aż o 41 proc., w Katowicach – o 42 proc., we Wrocławiu – niemal 40 proc. - wylicza "DGP". Jeszcze poważniej wygląda kwestia poboru CIT. Dziennik za przykład wskazuje Gdańsk, gdzie spadek dochodów w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku wyniósł aż 89 proc.

Wpływ na to miała m.in gorsza koniunktura w gospodarce wywołana pandemią koronawirusa oraz wydłużenie terminów rozliczeń podatków do końca maja. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, część osób wciąż jeszcze się nie rozliczyło, ci którzy niedopłacili podatków będą musieli to zrobić w najbliższym czasie.