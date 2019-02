E-pit. Ponad 500 logowań na sekundę. "Duże zainteresowanie"

- Prosimy o wyrozumiałość. Weryfikujemy, co się dzieje. Zainteresowanie usługą "Twój e-PIT" jest duże - mówił w programie "Money. To się liczy" Przemysław Koch, pełnomocnik ds. informatyzacji Ministerstwa Finansów .

Na razie e-pit przeznaczony jest dla osób, które pracują na etacie, umowie o dzieło lub zlecenie. Dodatkowo z usługi skorzystają też osoby, które grają na giełdzie. Firmy w tym roku wcześniej i w formie elektronicznej przekazały do urzędów skarbowych nasze PIT-y - miały na to czas do końca stycznia. W formie papierowej na wszelki wypadek muszą wysłać je do nas do końca lutego.