Eksperci wypowiedzieli się ws. podatku Belki. "To kara za oszczędzanie". Co stanie się z daniną?

Likwidacja podatku Belki. Eksperci mówią "tak"

Ekspert dodał, że rząd powinien podatek co najmniej zawiesić, a "najlepiej zlikwidować". Bo to - zdaniem Pączki - dałoby silny impuls do oszczędzania oraz inwestowania. To natomiast korzystnie wpłynęłoby na polską gospodarkę. "Idealny czas na skasowanie" daniny dostrzegł też Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.