Estoński CIT się nie przyjął? Ekspert rozwiewa wątpliwości

Ekspert wskazał w rozmowie z PAP, że wniosek o przystąpienie do estońskiego CIT-u w danym roku można złożyć do 31 stycznia, jeśli rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Właśnie dlatego dla znacznej większości podatników termin za bieżący rok już minął, a na następny należy poczekać do roku 2022. To właśnie tok legislacyjny ma zdaniem eksperta być głównym powodem, dla którego estoński CIT nie przyjął się tak dobrze, jak zakładał resort finansów.

Analityk podkreślił jednocześnie, że sprawy nie ułatwia fakt, że przepisy dotyczące estońskiego CIT-u są dla płatników całkowicie nowe. "A do tego zostały opublikowane na dwa miesiące przed terminem, do którego należało wybrać tę formę opodatkowania" - dodał.

"W ocenie MF jest to łatwy sposób opodatkowania, ale mamy do czynienia z aż osiemnastoma nowymi artykułami w ustawie o CIT. One zawierają konkretne bariery wejścia w estoński CIT, bardzo restrykcyjne wymogi, które należy spełnić" - ocenił.