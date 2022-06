Fikcyjna korekta Polskiego Ładu? Zaliczki na PIT wciąż będą liczone dwa razy

zryw 4 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Za ten ład to dawno powinien siedzieć premier Morawiecki i ojciec narodu Kaczyński . To są osoby odpowiedzialne za burdel polityczny i finansowy . Swoją porypaną propagandą doprowadzili Polskę na skraj bankructwa . Teraz jeżdzą po Polsce i wciskają kłamstwa jakie to oni zrobili Polakom .Czas Waszego rozliczenia nadchodzi.