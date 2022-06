Od piątku zmiany w podatkach. Tak Polacy mają na nich skorzystać

tfxc 36 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Nasze podatki przypominają obraz Picassa po powrocie z suto zakrapianej imprezy. Gdyby cały świat miał podobny ład podatkowy, to spokojnie można by było mówić o podatkowym światowym domu wariatów. Na razie można mówić lokalnie. Nasz system podatkowy siłą rzeczy musi sprowadzać się do płacenia podatków metodą chybił-trafił. Nikt, z prawnikami podatkowymi włącznie, nie jest w stanie opanować całego naszego prawa podatkowego. Bo to nie tylko ustawy, ale też interpretacje sądowe. A każda interpretacja w takiej samej sprawie może być inna. Naszego prawa podatkowego nie mogli tworzyć ludzie dobrze życzący Polsce i Polakom. Zarazem nikt przy zdrowych zmysłach nie tworzy sam sobie śmietnika z domu! A to można mówić o naszym prawie.