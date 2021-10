Firmy nadpłacą składkę. I sporo poczekają na zwrot

Jak czytamy, po zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie osoby prowadzące działalność gospodarczą nie dość, że będą płacić składkę zdrowotną od dochodu, to też zmuszeni zostaną do odprowadzania jej za miesiące, w których nic nie zarobili. Uderzyć to może przede wszystkim w działalności sezonowe.