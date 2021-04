Fundacje rodzinne. Nowa ustawa może oznaczać nawet potrójne opodatkowanie

Rząd ma zamiar opodatkować podwójnie CIT-em fundacje rodzinne. Projekt ustawy o fundacjach rodzinnych , który początkowo miał być neutralny podatkowo, finalnie może nałożyć daninę w wysokości 46,9 proc. Ustawa była na początku odbierana bardzo pozytywnie ze względu na brak opodatkowania przeniesienia majątku z firmy do fundacji oraz brak opodatkowania darowizn i spadków.

Fundacje rodzinne, według doniesień medialnych, mają być pozbawione prawa do zwolnienia dywidendowego. Z tego typu rozwiązań korzystają np. spółki kapitałowe. Zdaniem ekspertów, w takim wypadku dojdzie już do opodatkowania rodzinnej firmy przed tym, jak pieniądze trafią do beneficjentów.