Globalny podatek ma dopaść każdego. Niemcy już wiedzą, kto ucierpi

Jurand ze Spy... 38 min. temu

Biznes robić w danym kraju a podatków nie płacić. To jak Polscy Janusze Biznesu z dróg, szpitali uczelni korzystać a szukać jak podatku nie zapłacić. Najlepiek niech płaca go zwykli ludzie co za 3000 - 4000 tysiąc pracują i jeszcze ich od patologi i pincet plus wyzywać. Dośż ze w Polsce maja tanią siłe roboczą bo w Niemczech 3 razy tyle za wytworzenie produktu w ramach kosztów wynagrodzeń pracownikowi mniej płacą. Składki niższe na ubezpieczenie bo w Niemczech 16,1 % a w polce tylko 9% i jeszcze odpis skłądki zdrowotnej. A ceny już Janusze biznesu wywindowali do poziomu taki jak w Europie zachodniej a tym samym inflację tylko podnoszą....