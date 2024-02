Jak rozliczyć PIT za 2023 r.? O tym musisz pamiętać

"Twój e-PIT" nie zrobi za nas wszystkiego, ulgi wpisać musimy sami

Jak wypełnić samemu PIT?

Jeśli jednak z jakichś względów chcemy sami wypełnić formularz PIT, to oczywiście mamy taką możliwość. Skarbówka nie przymusza do wybrania deklaracji wypełnionej przez nią; zostawia w tej gestii wybór podatnikowi. Dla fiskusa ważne jest tylko to, by dokument trafił do niej do 30 kwietnia. Dlatego jeśli np. chcemy wysłać go do urzędu skarbowego pocztą, to musimy pamiętać, by data wysyłki na liście nie przekraczała tego terminu.