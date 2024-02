Rusza wielka akcja PIT. Pierwszy taki rok. "Ale to musimy zrobić sami"

15 lutego w ramach usługi e-PIT Ministerstwo Finansów udostępni podatnikom zeznania roczne za 2023 rok. Ale nie wszystkim. Kogo to dotyczy? - To jest całkiem spora grupa podatników, bo ten rok jest pierwszym, gdy z usługi e-PIT będą mogli skorzystać przedsiębiorcy - tłumaczyła w programie "Newsroom" WP Małgorzata Samborska, ekspert podatkowy z Grant Thornton. - W tym roku będzie to znacznie większa grupa niż w poprzednich latach. W tym częściowo wypełnionym zeznaniu dla przedsiębiorców nie znajdziemy zbyt wielu informacji. To będą tylko te dane, o których fiskus wie, czyli np. numery, adres. Plus zaliczki, które zostały zapisane w ciągu roku. Ale przychody, koszty, ulgi - to wszystko trzeba wpisać samodzielnie. Jeśli natomiast rozliczamy się w taki sposób, że to płatnik, czyli nasz pracodawca, wypełnia w ciągu roku te obowiązki, przekazując nasze zaliczki, informacje o dochodach do urzędu skarbowego, sprawa jest dużo prostsza. Pracodawcy zobowiązani byli do...