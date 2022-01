Jarosław Kaczyński nie skorzysta na "Polskim Ładzie". "Straty w jego finansach będą wysokie"

Warszawiak 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

A na co taki stary dziad ma wydawać kasę? Żony nie ma!!! Dzieci nie ma!!! Jeździ samochodem w pełni opłacanym z subwencji partyjnych czyli przez nas wszystkich. Nawet my podatnicy sponsorujemy ochronę policji jego domu i jego partii na Nowogrodzkiej. A wiem co piszę bo w tygodniu codziennie odprowadzam dziecko do pobliskiego żłobka na Nowogrodzkiej i przed siedzibą PiSu zawsze 24h na dobę stoi jeden oznakowany pojazd policji i kilkadziesiąt metrów dalej jeden nieoznakowany pojazd policji.