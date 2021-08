Jarosław Kaczyński o "lex TVN". "Ryzyko wejścia narkobiznesu do mediów"

Paweł 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie mam nic przeciwko temu, żeby Polacy którzy mają pomysły, dużo sami pracują i dają pracę innym budowali sobie domy w Alpach lub Majorce. Tacy ludzie rozwijają nasz kraj, wpływają na ocenę Polaków w świecie. Niech znika opinia o Polakach jako nieudacznikach, pracujących za grosze w innych krajach. Zniszczenie poprzez podatki klasy średniej, inteligencji doprowadzi do licznej emigracji ludzi z otwartą głową, tych na rozwoju których i ich wiedzy powinno nam najbardziej zależeć. Dowodem na to jest liczna emigracja polskich lekarzy. Polacy, którzy żyją z +500 i zasiłków nie pomogą nam w rozwoju kraju po pandemii, nie wprowadzą nowych technologii, nie będą siłą napędową średnich i większych przedsiębiorstw. Należy im pomagać, nie pozwolić na skrajne ubóstwo poprzez dawanie wędki. Niestety, przyzwyczajono ich do złowionej bez wysiłku ryby. Wiele tych osób pracuje gdzieś na czarno i śmieje się z tych ciężko pracujących. Pieniądze otrzymują z naszych podatków. Podobne założenia w Polskim Ładzie dotyczą emerytów. Ci, którzy pracowali przez wiele lat, opłacali składki zostaną teraz zrównani z tymi, którzy nie wypracowali kapitału początkowego. Ich emerytury po wprowadzenie PŁ nie wzrosną, niektórzy stracą. Ci którzy przekroczą 2500, 00 zł brutto, od naliczonej rewaloryzacji zapłacą podatek 17% i 9% składki zdrowotnej, czyli o 7,75% więcej niż do roku 2021. Tak PIS dziękuje emerytom za ich długą, odpowiedzialną pracę. Mam świadomość ogromnej dziury budżetowej i faktu, że nic nie jest za darmo. Jednak centralizacja, niszczenie klasy wpłacającej najwięcej do budżetu państwa przyniesie odwrotny skutek. Takie populistyczne działania mogą dać zwycięstwo w wyborach, nie zmienią jednak praw ekonomii i zadłużą jeszcze bardziej naszą Ojczyznę. Czy nasze dzieci i wnuki muszą ponosić konsekwencje nieodpowiedzialnej, ekonomicznie polityki? Tracimy to, co udało nam się odbudować do roku 2015: dobre stosunki międzynarodowe, opinię, że chcemy budować nowoczesny, demokratyczny kraj, że jesteśmy otwarci na świat.