Kasowy PIT. Oto jak rząd chce ulżyć firmom

Od wypowiedzenia tych słów minęły ponad cztery miesiące, ale rząd dotychczas nie pokazał projektu, który - według słów Tuska z grudnia - był już wtedy gotowy. Niedawno na stronach Centrum Informacyjnego Rządu pojawiły się natomiast założenia do projektu ustawy w tej sprawie.

Co wynika z założeń?

Przede wszystkim rozwiązanie ma na celu odroczyć w czasie zapłatę należnego podatku dochodowego do czasu uzyskania przez przedsiębiorcę zapłaty. Jak zwracają uwagę eksperci podatkowi, w proponowanych rozwiązaniach roi się jednak od wyłączeń, warunków i haczyków, na które może nadziać się ten, kto zdecyduje się na taki właśnie sposób rozliczania podatku.

13 marca minister finansów Andrzej Domański zapowiedział jednak w serwisie X, że rząd zamierza podnieść górny limit przychodów do 250 tys. euro, czyli do równowartości ponad miliona zł. W założeniach do ustawy zmiany tej na razie nie ma.