Kasowy PIT rozchwieje finanse państwa? Eksperci: istnieje takie ryzyko

Gigantyczne opóźnienia w płatnościach?

Możliwe gigantyczne zaległości. Państwo je pokryje?

Z bardzo ostrożnych wyliczeń głównego doradcy podatkowego InFaktu Piotra Juszczyka wynika, że wysokość opóźnień we wpłatach składki zdrowotnej może sięgać nawet miliardów złotych . Jak to policzyliśmy?

Z wyliczeń tych wychodzi, że jeśli z kasowego PIT skorzystałoby tylko 10 tys. firm , do NFZ nie wpłynęłoby na czas 9 mln zł , ale jeśli byłoby to np. 100 tys. firm – zator w NFZ byłby już na 9 mld zł .

Jak wspomnieliśmy wyżej, do kasowego PIT zakwalifikuje się pod względem osiąganych przychodów 2,3 mln firm z czego 70 proc. boryka się z zatorami płatniczymi. Uprawnionych do kasowego PIT może być zatem nawet 1,3 mln podmiotów .

Zapytaliśmy o to Ministerstwo Finansów, ale odesłano nas do Ministerstwa Zdrowia. W resorcie zdrowia usłyszeliśmy natomiast, że projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został przesłany do Ministerstwa Zdrowia. Nastąpiło to dopiero w czwartek 25 kwietnia w ramach uzgodnień zewnętrznych.