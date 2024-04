Polacy dostaną nowy bon. Co z podatkiem? Jest komunikat MF

Tata 56 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

3,5 miliona to 10% społeczeństwa polskiego ma tak śmieszne dochody od 1700 zł do 2500 zł i nie mówcie mi że jesteśmy w Unii Europejskiej nie mówcie mi że to oni ocieplą sobie budynki za 40 000 zł kupią fotowoltaikę za 30 000 zł i pompę ciepła za 30 000 zł a później za ogrzewanie domu i ciepłą wodę zapłacą za rok 3000 zł nawet na termomodernizacji jakby dostali 90% z programu czystego powietrza to muszą 10 000 złotych mieć swoich pieniędzy Tylko skąd ich wezmą Resztę my podatnicy zapłacimy