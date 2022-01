KGHM zapłaci mniejszy podatek? Budżet państwa może stracić ponad 700 mln zł

Pod obrady komisji finansów trafił projekt nowelizacji, który przewiduje m.in. zmniejszenie obciążeń związanych z tzw. podatkiem miedziowym . Reguluje to złożona do projektu autopoprawka. Zmiana wpłynie na to, jaki podatek będzie płacić gigant miedziowy - KGHM.

Mniejszy podatek od miedzi i srebra. Skąd ta decyzja

"Obowiązujący wymiar podatku, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali. Dlatego proponuje się obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30 proc. Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł" - wskazano w uzasadnieniu autopoprawki.