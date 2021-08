Kolejna kumulacja w Eurojackpot. Na wygraną czekają gracze i fiskus

Tym razem w losowaniu Eurojackpot nie padłą wygrana pierwszego stopnia. To znaczy tylko jedno. W kolejnym losowaniu czeka nas megakumulacja. Do wygrania będzie aż 160 mln zł. W ostatnim losowaniu padły jedynie dwie wygrane drugiego stopnia. Po 999 tys. euro zgarnęli gracze z Niemiec i Finlandii.

Podatek od wygranej pobiera się ryczałtem. Oznacza to, że jeśli wygramy w konkursie lub na loterii, to nie musimy sami odprowadzać takiego podatku. Organizator loterii, który wypłaca wygraną samodzielnie, odprowadzi 10 proc. do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji tego przychodu nie trzeba ujawniać w rocznym zeznaniu podatkowym.