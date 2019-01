Komisja ds. VAT 7 godzin przesłuchiwała Jacka Rostowskiego. "To instrument propagandy"

Również podczas tego posiedzenia nie zabrakło emocji. Wzbudziły je choćby plansze z wykresami, które miały ukazywać szacunki dotyczące wysokości luki w VAT. Minister Rostowski stanowczo protestował przeciwko tym danym, twierdząc, że mijają się one z prawdą. Zaznaczył, że odebranie mu prawa do swobodnej wypowiedzi na początku posiedzenia i prezentowanie tych danych w trakcie jego przesłuchania jest co najmniej niestosowne.