Koniec przekrętów na "tax free". Resort ma nowy plan

Według Najwyższej Izby Kontroli procedura Tax Free, zamiast wyłącznie do tzw. eksportu detalicznego, czyli okazjonalnych zakupów w celach osobistych, była wykorzystywana także do zorganizowanego, rozdrobnionego, hurtowego wywozu towarów w celach handlowych przez specjalnie zaangażowanych do tego zadania cudzoziemców.