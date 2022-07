Kontrole skarbówki w całym kraju. Urzędnicy udają klientów, przychodzą z ukrytą kamerą

Ukryta kamera skarbówki

"W przypadkach, gdy dojdzie do zarejestrowania obrazu i dźwięku, będzie on odpowiednio albo zabezpieczony albo usunięty. W każdym przypadku nieujawnienia nieprawidłowości albo w przypadkach przyjęcia mandatu zarejestrowany obraz i dźwięk będą usuwane. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu kopia binarna nagrania będzie stanowić jeden z dowodów w sprawie prowadzonego postępowania przygotowawczego. Pliki z nagraniami, zgodnie z przyjętymi procedurami, przechowywane będą na przeznaczonych do tego dyskach pamięci zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich do czasu ich usunięcia" – informuje MF.