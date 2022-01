Skarbówka nie ukarze przedsiębiorcy za "nieświadome" błędy podatkowe. Urzędnicy KAS najpierw mają pomagać

Krajowa Administracja Skarbowa odpowiedziała na apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o to, by w pierwszych kwartałach obowiązywania Polskiego Ładu stosować taryfę ulgową dla firm. By urzędnicy skupili się na wyjaśnianiu i pomocy w zastosowaniu się do nowych przepisów. Skarbówka uspokaja, ale w dość mglisty sposób.