Koronawirus zmienia zasady funkcjonowania skarbówki

O sprawie informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Dziennik dotarł do naczelnika jednej z jednostek, który przewiduje, że skarbówkę zaleją wnioski o odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty podatków po uchwaleniu tarczy antykryzysowej.

"DGP" podaje też stan liczby wniosków o rozłożenie na raty sprzed epidemii. Według informacji gazety, z takim wnioskiem zgłosiło się ok. 17,2 tys. płatników PIT, 21,8 tys. - VAT oraz 392 - CIT. O odroczenie terminu płatności prosiło 3,3 tys. osób, a o umorzenie zaległości - 8,8 tys.

Część firm może za chwilę nie mieć z czego zapłacić danin. Dlatego też organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa apelują do resortu finansów i Krajowej Administracji Skarbowej o przyspieszenie zwrotów nadwyżki VAT-u. Skarbówka ma na to 60 dni, natomiast przedsiębiorcy chcą, by zwracała nadwyżkę w ciągu 14 dni.