Kredytobiorcy czekają na decyzję. "Ogłosimy to oczywiście przed wyborami"

Komitet PiS 46 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Wyborco, czy pamiętasz czasy, ile razy męczył cię kac i nie było za co wychlać? To było całkiem niedawno, siedem lat temu. Odkąd weszło 500 plus, masz codziennie na chlanie. Teraz możesz mieć jeszcze więcej. Wystarczy minimalnie przetrzeźwieć 15 października i oddać głos na listę numer 4. To będzie 800 plus i jeszcze więcej jaboli jeszcze więcej chlania. Miłego jabolowego dnia życzy sponsor codziennego jabola czyli Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.