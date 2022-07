Ustawowe wakacje kredytowe w Santander Bank Polska. Kiedy i jak złożyć wniosek?

Ustawowe wakacje kredytowe. Na czym polega rządowe rozwiązanie?

Wakacje kredytowe pozwalają kredytobiorcom na zawieszenie spłaty kredytu na określony wcześniej okres . Dotychczas wiele banków oferowało taką możliwość komercyjnie, jednak to od instytucji finansowej zależało to, czy pozwoli klientom na przerwę w spłacie kredytu. Po wprowadzeniu rządowych wakacji kredytowych nowe przepisy zapewniają taką możliwość każdemu kredytobiorcy . Rozwiązanie zostało wprowadzone ze względu na trudną sytuację finansową osób, które mają zaciągnięte zobowiązanie finansowe w postaci kredytu hipotecznego w złotówkach. Ciągle rosnące stopy procentowe i inflacja spowodowały, że wielu rodzin nie stać na opłacanie wyższych rat kredytu.

Wniosek o wakacje kredytowe w Santander Bank Polska

Klienci, którzy mają zaciągnięty kredyt w Santander Bank Polska, mogą skorzystać z powszechnego rozwiązania, jakim są ustawowe wakacje kredytowe. Od 29 lipca będą mieć możliwość złożenia wniosku za pomocą bankowości internetowej Santander Internet . Po zalogowaniu wystarczy wejść w zakładkę "Twoje sprawy" i kliknąć "Kredyt hipoteczny". Następnie użytkownikom zostanie wyświetlone zapytanie dotyczące rodzaju sprawy. Jedną z dostępnych opcji będzie "zawieś spłatę kredytu". Kolejnym krokiem jest wybranie opcji "złóż wniosek". Kredytobiorcy muszą wypełnić cały dokument i go zatwierdzić. Jeśli jednak nie chcą robić tego przez Internet, mogą udać się do oddziału banku i tam wypełnić wniosek o udzielenie wakacji kredytowych w Santander Bank Polska.

Z zawieszania spłaty rat kredytu mogą skorzystać osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego walutą jest polski złoty. Dodatkowo umowa zawarta z bankiem musi być zawarta przed 1 lipca 2022 r., a jej zakończenie przypadać po 31 grudnia 2022 r. Co ważne, kredyt nie może denominowany lub indeksowany do waluty obcej, a wniosek można złożyć jedynie do jednej umowy kredytowej. Oznacza to, że nawet jeśli klient ma więcej umów kredytowych w tym samym banku lub w innych, nie może skorzystać z wakacji kredytowych w przypadku kolejnych kredytów. Zawieszenie spłaty może dotyczy tylko jednej umowy kredytowej.