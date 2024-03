Kreml szykuje "prezent" po wyborach? Majętni Rosjanie nie będą zadowoleni

"Rząd może podnieść podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 proc. z obecnych 15 proc. dla osób zarabiających powyżej 5 milionów rubli oraz podatek dochodowy od osób prawnych do 25 proc. z 20 proc." - donosi agencja.

"Osoby fizyczne w Rosji płacą 13 proc. podatku od rocznych dochodów do 5 milionów rubli, a powyżej tego poziomu wzrastają do 15 proc. Rozważane zmiany obniżyłyby próg 15 proc. do 1 miliona rubli i podniosły go do 20 proc. przy dochodach powyżej 5 milionów rubli, wypychając znacznie więcej Rosjan z najniższego progu podatkowego" - informuje Bloomberg.