Mikrorachunek podatkowy nie dla mandatów. Te w 2020 roku zapłacimy po staremu

Wbrew pojawiającym się w mediach informacjom, podatkowy mikrorachunek przypisany do każdego podatnika nie będzie służył do opłacania mandatów .

- Mikrorachunek podatkowy w przyszłym roku nie obejmie płatności za mandaty czy grzywny . One będą realizowane "po staremu" - zaznacza w rozmowie z money.pl Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów.

Przypomnijmy - mikrorachunek podatkowy to nowe rozwiązanie dla wszystkich Polaków. Jak informowaliśmy w money.pl, od stycznia wszyscy płatnicy PIT, CIT i VAT muszą korzystać z indywidualnych numerów kont. To oznacza, że dla większości firm pierwszą stycznością z rachunkiem będzie opłacenie podatków za grudzień.

PIT, CIT i VAT na jednym rachunku. Od nowego roku rusza projekt: witraż. O co chodzi?

Etatowcy i inni rozliczający PIT, choćby z umów zleceń, z mikrorachunkiem spotkają się dopiero, gdy będą składali deklaracje roczne. Muszą to zrobić najpóźniej do 30 kwietnia. I to jedynie w sytuacji, gdy wykażą niedopłatę. W przeciwnym razie konto nie jest w nadchodzącym roku potrzebne, może się jednak przydać w przyszłości.