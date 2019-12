Mikrorachunek podatkowy. Wyjaśniamy, jak działa nowe rozwiązanie dla wszystkich

Jak wynika z informacji money.pl, do chwili publikacji artykułu swój numer "wygenerowało" ponad 400 tys. podatników. Jeszcze wczoraj, jak informował "Dziennik Gazeta Prawna", swój numer wygenerowało niespełna ćwierć miliona Polaków było to nieco ponad 200 tys. podatników. Mniej niż 10 proc. zobowiązanych - w końcu PIT odprowadza około 25 mln osób, do tego dochodzą przedsiębiorstwa płacące CIT oraz osoby rozliczające się ryczałtem. Czy to problem? Absolutnie nie.