Miliardy w podatkach od państwowego giganta. Prezes mówi, na co idą pieniądze

Jak wskazano, w 2020 r. KGHM wpłacił do budżetu blisko 750 mln zł, a rok później ponad 1,4 mld zł. "Miedziowa spółka odprowadza też pieniądze w ramach podatku od wydobycia niektórych kopalin. W 2021 r. była to kwota ponad 3,5 mld zł, a rok temu ponad 3 mld zł" - podał KGHM .

Zobacz także: Polska będzie miała małe reaktory jądrowe. "To stawia nas w czołówce"

KGHM chwali się kwotą odprowadzonych podatków

Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu KGHM do spraw finansowych, zwrócił z kolei uwagę na "fundamentalne znaczenie spółek Skarbu Państwa dla różnorodnych sektorów gospodarki, począwszy od energetyki, przemysłu ciężkiego, aż po sektor finansowy i usługi publiczne". "Poprzez swoje strategiczne inwestycje, te spółki nie tylko przyczyniają się do kreowania nowych miejsc pracy, ale również stymulują innowacje, badania czy rozwój, przyczyniając się do wzmocnienia konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej" - dodał.