Ministerstwo Finansów pochwaliło się wynikami. W budżecie państwa jest nadwyżka

Jak przekazało Ministerstwo Finansów, w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 263,6 mld zł i było wyższe o ok. 29,7 mld zł (tj. 12,7 proc.) w stosunku do wykonania budżetu w okresie styczeń — czerwiec 2021 r. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe o ok. 31,0 mld zł rok do roku.

W czerwcu 2022 roku dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 1,2 mld zł, tj. 2,2 proc. i wyniosły ok. 53,7 mld zł — podał resort.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 110,8 mld zł i było wyższe o ok. 9,2 mld zł (tj. 9,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - czerwiec 2021 r. Dochody z akcyzy w pierwszej połowie br. wyniosły ok. 37,8 mld zł i były wyższe o ok. 4,1 mld zł (tj. 12 proc.) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego — podało MF.