Młodzi nie płacą podatku do pewnej kwoty. Powinni jednak uważać na PIT-11

Osoby do 26 lat nie płacą podatku dochodowego, jeśli w ciągu roku zarobiły mniej niż ok. 85,5 tys. zł. Powinny jednak mieć baczenie na to, co ich pracodawca wpisał do formularza PIT-11. Jeśli będzie próbował wykorzystać ulgę dla młodych dla własnych korzyści, to dla obu stron może się to źle skończyć.