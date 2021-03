asad 34 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

kraj zenada i porazka te 85 000 PLN brutto to 18212,83 euro brutto pop kursie dnia rocznie co daje az 1517 ,73 euro brutto miesiecznie to jest mniej placa minimalna w holandii 1684,80 euro miesiecznie -a u nas juz bogacz