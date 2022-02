Narodowa zrzutka na Pałac Saski. Rząd czeka na darowizny od wszystkich Polaków

Jak pisaliśmy na money.pl, odbudowa Pałacu Saskiego pochłonie fortunę. Koszt całego przedsięwzięcia (włącznie z odbudową sąsiedniego Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie) wyceniono na 2,45 mld zł. Taka kwota pada w uzasadnieniu do ustawy, na mocy której będzie przebiegać inwestycja.

Wydatki rozłożone są na dziesięć najbliższych lat. Pierwsze pieniądze, jak wynika z uzasadnienia do ustawy, zostały zabezpieczone już na rok 2021. Jest to aż 20 mln zł. W kolejnych latach kwoty rosną. W 2022 ma to być niemal 78 mln zł, w 2023 - 96 mln, w 2024 - 160 mln, w 2025 - niemal 462 mln, a w 2026 roku - aż 673 mln zł. Później koszty maleją. W 2027 roku wydatki mają sięgnąć niemal 525 mln zł, w 2028 - 368 mln, w 2029 - 38 mln, a w 2030 - niemal 31 mln zł.