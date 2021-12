Nietrafiony prezent? Jak za szybko go sprzedasz, to możesz zapłacić podatek

Szybkie odsprzedawanie nietrafionych prezentów to norma. Wystarczy wejść na grupy sprzedażowe, np. dla fanów komiksów czy gier komputerowych . Okazuje się jednak, że taką sprzedaż musimy zgłosić do opodatkowania. Nie możemy sprzedać prezentu od razu. To, czy konieczne będzie opodatkowanie, zależy od daty transakcji.

Sprzedaż okazjonalna i PIT-36

Sprzedaż okazjonalna to zwykle jednorazowa lub sporadyczna transakcja — najczęściej swojego majątku prywatnego, np. ubrań, książek, czy sprzętów domowego użytku. Jeżeli przedmioty były w posiadaniu sprzedającego dłużej niż sześć miesięcy, to nie musi on rozliczać podatku od uzyskanego dochodu. Natomiast jeśli ktoś sprzedaje taki towar przed upływem pół roku, to zysk musi opodatkować i wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 - informuje KAS w komunikacie prasowym przekazanym PAP.