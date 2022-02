Niższe ceny paliw nie na długo? O tyle mogą wkrótce zdrożeć

Olaboga 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 8 Odpowiedz

Juz kurd....znowu machlojki koncernów obnizyli akcyze tydzien bylo taniej potem ceny wrócily bo cos tam teraz vat obnizony to podniesiemy bo cos tam a jak vat i akcyza wzrosnie no to podniesiemy na stale bo vat bo akcyza wrócila ....ludzie co sie dzieje z przedsiebiorcami w tym kraju, pobrali kase z tarczy a teraz sztucznie podnoszą ceny i napedzają inflacje bo im wiecznie mało ....