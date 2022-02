Premier na stacji benzynowej. Pokazał ceny

Premier Mateusz Morawiecki wziął we wtorek udział w briefingu na stacji Orlen, dotyczącym obniżenia do zera VAT na podstawowe produkty żywnościowe, a także na nawozy i gaz; do 5 proc. obniżono VAT na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa silnikowe. Niższe stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r.