Ma być taniej. Zmiany w podatkach wchodzą w życie

Obniżka VAT wchodzi w życie

W przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz — ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną — ok. 0,67 mld zł.