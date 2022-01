Rządowa obniżka VAT promuje duże markety. Jest kłopotliwa w mniejszych sklepach

Ekonom 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Najlepiej by było żeby polityka nie wtrącała się do ekonomii. Kto chce niech sprzedaje taniej lub drożej. Jak chce niech rozdaje za darmo. Niech handluje w niedzielę czy cała dobę. Jak będzie miał klijentow to się utrzyma na rynku jak nie to niech się nie bierze za handel. Państwo powinno pilnować i nie dopuszczać do zmonopolizowania rynku przez jednego dostawce czy sprzedawcę.