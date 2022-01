Efekty obniżki VAT mogą zniknąć w miesiąc. Ceny produktów rolnych rosną jak szalone

Rząd już od 1 lutego obniża VAT na żywność z 5 proc. do zera. Ma to choć trochę odciążyć budżety domowe przy okazji zakupów. Wśród polityków opozycji i ekonomistów nie ma przekonania, czy przyniesie to zamierzone efekty .

Ceny zbóż i mięsa

Dużo większe stawki są w skupie w przypadku żywca wołowego (9,38 zł za kg) . Miesięczna podwyżka nie jest tak wielka (0,6 proc.), ale już rok do roku przekracza 41 proc. Na targowiskach kilogram żywca chodził po 7,71 zł i tu akurat mieliśmy do czynienia z niemal 5-procentową obniżką.

Ceny mleka i ziemniaków

Co ciekawe, jest jeden produkt rolny w najnowszym opracowaniu GUS, który nie zdrożał w porównaniu z grudniem 2020. To ziemniaki. W skupie 100 kg kosztowało 35,17 zł, czyli 4,2 proc. mniej. Za to w porównaniu do listopada 2021 i tak jest drożej o 2,7 proc.