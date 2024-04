Nowe zwolnienie z PIT. Decyzja w ostatniej chwili

"DGP" zwraca uwagę, że rozporządzenie zostało opublikowane w ostatniej chwili. Jego zapisy wchodzą w życie z dniem 23 kwietnia, gdy tymczasem z fiskusem trzeba się rozliczyć do końca miesiąca.

Podatek od laptopa dla ucznia? Zmienili przepisy

W styczniu nowy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i ministra edukacji Barbara Nowacka ogłosili koniec programu . Oznacza to, że we wrześniu uczniowie nie dostaną laptopów. Pozostało jednak pytanie, czy składając PIT za 2023 r. rodzice obdarowanych uczniów będą musieli zapłacić podatek.

Klęska programu "Laptop dla ucznia"

Przypomnijmy, że zgodnie z uchwaloną w ubiegłym roku ustawą o wspieraniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych mają otrzymywać bezpłatnie laptopy. Mają być one kupowane centralnie, a następnie trafiać do organów prowadzących szkoły i do uczniów. Przekazywanie urządzeń rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia ma odbywać się na podstawie umowy na własność albo umowy użyczenia.