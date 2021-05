Polski Ład. Morawiecki będzie odpowiadał na pytania

Big Short PL 19 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja bym go zapytał, czy oglądał film "Big Short". Tak, to aluzja do pomysłu udzielania kredytów z zerowym wkłądem własnym. Kto pamięta co się stało w USA w 2008 ten wie o czym mówię.