Nowy Ład nie tylko podatkowy. Ujawniamy, co planuje Zjednoczona Prawica

Dziś system podatkowy sprawia, że jeśli ktoś zarabia 2800 zł brutto, a więc pensję minimalną, to płaci procentowo niemal taki sam odsetek podatków i składek, co osoba zarabiająca na przykład 25 tys. zł.

Ba, w niektórych przypadkach osoby zarabiające kilkukrotnie więcej, niż wynosi średnia pensja, płacą procentowo mniej niż statystyczny Kowalski. To ma się zmienić, tak by pomóc najmniej i średnio zarabiającym. Z informacji money.pl wynika, że dla nich zmniejszą się więc podatki.

Zmiany mają być tak skonstruowane, by promować etaty. Dziś to one są obarczone największym opodatkowaniem, co sprawia, że część firm i pracowników wybiera tzw. fakturę i jednoosobową działalność gospodarczą.