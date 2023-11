Nowy rząd Morawieckiego rusza do pracy. Premier zapowiada trzy ustawy

W poniedziałek Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego . Od tego momentu premier ma dwa tygodnie, by uzyskać wotum zaufania . Jak zapowiedział przez ten czas będzie intensywnie pracował nad kilkoma projektami ustaw.

Premier Mateusz Morawiecki, w rozmowie z TVP Info w poniedziałek wieczorem, przedstawił trzy propozycje ustaw, które jego zdaniem są niezwykle korzystne dla społeczeństwa. Są to: ustawa o wakacjach kredytowych, ustawa o zerowym podatku VAT na żywność oraz ustawa o zamrożeniu cen energii elektrycznej .

Premier Morawiecki podkreślił, że rząd będzie pracował nad kilkoma kolejnymi projektami ustaw w najbliższych dwóch tygodniach, aż do czasu exposé. Wyraził również nadzieję, że marszałek Sejmu zdecyduje się na rzetelną analizę i poddanie pod głosowanie propozycji ustaw, które rząd skieruje do Sejmu.

Premier wyraził nadzieję, że zdrowy rozsądek i dobre projekty przemówią do parlamentarzystów, w tym do marszałka Sejmu, którzy pragną dobra Polski i Polaków.

Dwutygodniowy rząd

Misja tworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego skazana jest na niepowodzenie. PiS nie ma bowiem zdolności koalicyjnej, by uzyskać większość, która da mu wotum zaufania.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.