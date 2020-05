NSA sprawdzi, czy blokada konta podatnika przez skarbówkę była zasadna

O zmianie kursu NSA informuje "Rzeczpospolita". Chodzi o tzw. procedurę STIR, czyli narzędzia do monitorowania systemów bankowych, które mają sprawdzać, czy podatnik nie wykorzystuje ich do wyłudzeń skarbowych. Pozwala on zablokować konta bankowe podejrzewanych o nieuczciwość na 72 godziny, a w przypadku przedłużenia blokady - nawet na trzy miesiące.