Skarbówka blokuje coraz więcej kont. Od lipca bierze pod lupę również lokaty

Urzędnicy zabezpieczyli w ten sposób prawie 24,8 mln zł – wynika z najnowszych danych przekazanych przez byłego już wiceszefa KAS Pawła Cybulskiego w odpowiedzi na interpelację poselską. Dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 13 czerwca 2019 r. oraz efektów korzystania z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej, zwanego w skrócie STIR.

W całym ubiegłym roku na zablokowanych rachunkach należących – podobnie jak w tym roku – do 39 podejrzanych podmiotów fiskus zabezpieczył 10,2 mln zł.

Zablokowane konto bankowe na 3 miesiące. Fiskus dobierze się do oszustów

- Eksperci są pod wrażeniem tych liczb. Trudno nie przyznać, że mamy do czynienia z imponującą dynamiką. Co więcej, w przyszłości spodziewałbym się jej znacznego pogłębienia. Pytanie jednak, jak odbije się to na uczciwych podatnikach, którzy mogą stać się przypadkowymi ofiarami wojny KAS z oszustami – powiedział w rozmowie z "DGP" Piotr Chojnacki, doradca podatkowy w TA&TPT.