O niższym podatku za 2020 rok trzeba pomyśleć już teraz

Do rozliczenia rocznego PIT za 2020 rok zostało jeszcze dużo czasu. Jednak o tym, by w przyszłym roku zapłacić niższy podatek, trzeba pomyśleć już dzisiaj. By odliczyć ulgi, trzeba mieć odpowiednie dokumenty, które muszą być wystawione w tym roku. Specjalne odliczenie czeka także na krwiodawców - pisze Krzysztof Koślicki w serwisie Prawo.pl.

