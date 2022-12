"Zerowa stawka VAT, którą wprowadziliśmy na pierwsze półrocze 2023 r. - oczywiście przewidujemy także możliwość, że ona będzie kontynuowana, analizując sytuację, tak to też robiliśmy w przypadku tarcz, które szeroko obejmowały obniżkę VAT-u i akcyzy, a także podatku od sprzedaży detalicznej w okresie do końca tego roku. Robiliśmy to w okresach kwartalnych, aby decyzje podejmować na bieżąco" - powiedział Soboń.